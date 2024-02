A carregar o vídeo ...

Carlos Melo Alves, advogado de César Boaventura, afirmou que vai recorrer da decisão, tomada hoje no Tribunal de Matosinhos, de condenar o agente a 3 anos e 4 meses de prisão com pena suspensa , por três crimes de corrupção ativa. E considerou que Cássio, Marcelo e Lionn, antigos jogadores do Rio Ave, prestaram depoimentos "contraditórios" neste caso.