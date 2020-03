A carregar o vídeo ...

Borussia Dortmund e Schalke 04 iam defrontar-se este sábado no dérbi de Ruhr, num duelo que acabaria por ser adiado devido à suspensão dos campeonatos por causa do coronavírus. Sem ação no relvado, o conjunto do Gelsenkirchen decidiu não deixar passar o encontro... simulando-o no PES 2020.