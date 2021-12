O modesto Arenteiro, uma equipa que está a lutar para não descer no quarto escalão, obrigou esta quinta-feira o Valencia a aplicar-se para garantir o apuramento para a próxima ronda da Taça do Rei. Os che venceram por 3-1, mas apenas no prolongamento, depois do empate a um no final dos 90 minutos. (vídeo: One Football)