Afonso Taira abraça o projeto social 'Entrenofutbol Talent Camp'

A carregar o vídeo ...

Afonso Taira, médio do Casa Pia, abraçou o projeto 'Entrenofutbol Talent Camp', que tem como objetivo preparar os jovens entre os 16 e os 23 anos de forma a dar o salto para o futebol profissional e participar no torneio internacional Donosti Cup, onde estarão vários clubes a acompanhar. As vagas são limitadas e os jovens podem inscrever-se para participarem nas captações, a realizar nas instalações do Casa Pia, nos dias 26 e 27 de março. Após a primeira fase, os 20 atletas selecionados partem para Espanha, onde terão uma semana de treino intensivo, em Lekunberri, de 27 de junho a 3 de julho, para preparar a participação na Donosti Cup, em San Sebastián, entre 3 e 9 de julho.