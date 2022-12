Afundanços, desarmes e até um alley-oop: grande exibição de Neemias Queta na vitória dos Stockton Kings

A carregar o vídeo ...

Neemias Queta marcou 24 pontos no triunfo dos Stockton Kings em casa do G League Ignite, por 113-111, na G League da NBA. O poste português marcou 24 pontos (oito em 12 de lançamentos de campo), quatro ressaltos e três desarmes de lançamento, acabando por ser excluído após fazer seis faltas, a 2.30 minutos do final. Veja alguns dos momentos de Neemias na partida. (Vídeo Twitter)