A carregar o vídeo ...

A Direção da Liga Portugal e as formações da 1ª e 2ª Liga estão já reunidas esta segunda-feira, no Porto, para votar, em Assembleia Geral, o Plano de Atividades e Orçamento para a época 2023/24. Sílvio Cervan está em representação do Benfica, Hugo Nunes pelo FC Porto e Amândio Morais pelo Sporting.