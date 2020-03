A carregar o vídeo ...

Em período de isolamento devido ao coronavírus, os jogadores de futebol têm aproveitado o (muito) tempo livre que têm em mãos para aliviarem um pouco o stress da situação com muito humor à mistura. Nesse campo o espanhol Diego Llorente, do At. Madrid, tem sido um dos mais animados e nem a sua namorada escapou, tal como a de Achraf Hakimi, que foi também tramada pela mesma técnica...