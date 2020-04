A carregar o vídeo ...

Mais um PodCast Record e, desta vez, com um protagonista do surf nacional. Os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto estiveram à conversa com Nic Von Rupp, num diálogo que passou pelos melhores (e piores) momentos da carreira e, inevitavelmente, esta fase de isolamento social em que nos encontramos. A não perder!