Ágata Filipa já brilha na Escócia: a arrancada da portuguesa que terminou em golo

Ao segundo jogo pela equipa feminina do Glasgow City, Ágata Filipa já brilha. A lateral-esquerda, de 26 anos, que trocou o Sp. Braga pela formação escocesa este verão, recuperou a bola junto da área da sua equipa e só terminou quando assistiu uma companheira para fazer o quarto golo na goleada (6-0) no terreno do Hamilton Academy, a contar para a Taça daquele país. A portuguesa contribuiu ainda com um golo para este resultado expressivo. [Vídeo: Twitter Glasgow City]