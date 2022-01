Agente de Dembélé apanhado a receber chamada de diretor do PSG... à chegada a Barcelona

A carregar o vídeo ...

O futuro de Ousmane Dembélé é um dos temas em aberto no Barcelona e esta quarta-feira a novidade foi mesmo a chegada do empresário do avançado francês à Catalunha para uma conversas tendo em vista a renovação. Ora, à chegada, e quando passava pela imprensa local, Moussa Sissoko foi apanhado pelo programa 'El Chiringuito' a receber uma chamada de... Leonardo, diretor desportivo do Paris SG. Terá sido estratégia ou uma pura coincidência?