Agüero e a final da Liga dos Campeões no Dragão: «Mas por que raio estamos a falar disto?»

Sergio Agüero foi convidado na 'stream' de Ibai Llanos, que pediu ao avançado argentino para recordar alguns dos momentos no futebol que marcaram a última temporada. Durante a conversa, o streamer lembrou a conquista da Liga dos Campeões por parte do Chelsea, no Estádio do Dragão, mas esqueceu-se de um pequeno (grande) pormenor, pois Agüero saiu como derrotado desse encontro, tendo saído do relvado em lágrimas após o apito final. [Vídeo: Ibai Llanos]