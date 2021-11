A carregar o vídeo ...

Kun Agüero levantou muitas preocupações durante a partida do passado sábado frente ao Alavés, na qual sofreu uma arritmia , abandonando o relvado com a mão no peito e em claras dificuldades. Esta quinta-feira, o avançado argentino recebeu alta hospitalar e deixou, nas redes sociais do Barcelona, uma mensagem aos adeptos dos catalães (Vídeo: Twitter/Barcelona)