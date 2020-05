«Agüerooo!»: Final dramático da Premier League acabou com o Manchester City campeão

A carregar o vídeo ...

A 13 de maio de 2012 os rivais de Manchester chegavam à 38ª e última ronda na liderança da Premier League com 86 pontos, embora o City tivesse vantagem no confronto direto sobre o United. Os red devils tinham uma tarefa mais difícil em Sunderland, mas acabaram por cumprir e vencera. Os citizens tinham de fazer igual ou melhor, jogavam em casa frente ao Queens Park Rangers e chegaram a estar a perder por 2-0 mas, no último minuto do jogo, Agüero consumou uma reviravolta impressionante que deu ao clube um título que fugia há 40 anos. [Vídeo: Twitter]