«Agora sim, a equipa está composta»: Dolores Silva chama Rute Costa e Sílvia Rebelo ao palco

Este foi um ano de afirmação para a Seleção Nacional de futebol feminino, que marcou presença num Campeonato do Mundo pela primeira vez. Como tal, parte do grupo de trabalho subiu ao palco para ser distinguido com o prémio Inspiração, entregue em mãos à capitã Dolores Silva, que fez questão de chamar a dupla do Benfica - que esteve na equipa que disputou o Mundial - antes de começar a discursar.