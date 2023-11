A carregar o vídeo ...

O encontro entre Fornells e Bescanó, da 4.ª Divisão catalã, está a dar que falar nas redes sociais, tudo por causa deste lance no qual um jogador da formação visitante, de forma incrível, decide atingir com uma patada um oponente. Para lá da ação violenta do agressor, o que fica do vídeo é também a reação estranha do jogador agredido.