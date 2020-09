A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional realizou esta segunda-feira o último treino antes de defrontar a Suécia em mais um jogo da Liga das Nações (amanhã, 19H45). Cristiano Ronaldo esteve no relvado com os restantes convocados de Fernando Santos, sem qualquer queixa. O selecionador nacional já havia afirmado que não havia "resquícios da infeção" que deixou o capitão de fora do jogo com a Croácia