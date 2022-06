Aí está o novo equipamento do Sporting para 2022/23: a original apresentação leonina

A carregar o vídeo ...

O Sporting apresentou esta quarta-feira o seu equipamento principal para a época de 22/23 numa campanha liderada... pelas jogadoras do clube. "A campanha é uma trilogia, em que cada parte assume um caminho simbólico forte e apresenta cada um dos equipamentos oficiais da época. A primeira parte − "Defend the Land" − estreia hoje, resgata o instinto implacável de defesa do território Leonino, invocando que o Ataque Leonino é a sua melhor Defesa", pode ler-se no site dos leões