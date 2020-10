Aí está o primeiro golo da Liga NOS 20/21 celebrado com público nas bancadas... mas não contou

Depois de vários meses sem adeptos nas bancadas, a Liga NOS volta este sábado a contar com a presença dos fãs e o jogo já contou com um momento à 'antiga'. Os adeptos do Santa Clara celebraram o primeiro golo da partida, marcado por Carlos Jr., que seria também o primeiro no pós-confinamento, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo. Pelo menos os fãs açorianos já mataram saudades de alguma coisa no Estádio de São Miguel...