Aimar não esconde influência de Jesus: «Há três ou quatro frases que uso com os miúdos»

Pablo Aimar nunca escondeu a forte admiração que tem por Jorge Jesus e a influência que o técnico do Benfica teve na sua carreira e este sábado, em declarações à imprensa sul-americana, voltou a deixar bem patente esse carinho. Numa conversa com um jornalista argentino, partilhada nas redes sociais, o atual selecionador de Sub-17 da Argentina lembrou aquilo que aprendeu com JJ e assumiu que várias frases ainda o acompanham no seu trajeto enquanto técnico dos 'pibes' da alviceleste.