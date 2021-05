«Ainda vais ganhar»: foi assim que João Almeida deu espetáculo na 19.ª etapa do Giro

A carregar o vídeo ...

João Almeida teve mais um prestação notável no Giro, desta feita ao terminar sexta-feira em 2.º na 19.ª etapa da prova, algo que acontece pela segunda vez em três dias esta semana. Um feito alcançado com trabalho de equipa e muita motivação da parte do carro de apoio e que é vísivel no vídeo publicado pela Deceuninck Quick-Step. No final da tirada, o jovem, de 22 anos, disse ser "incrível lutar com os melhores corredores como Bernal" e considerou que, apesar de não ter vencido a etapa, voltou a ser um bom dia.