O Betis até pode ter perdido diante do Burgos - por 85-76 -, mas consigo pode ter levado aquele que é já considerado em Espanha como o cesto do ano. Foi da autoria de Jerome Randle, mesmo em cima da buzina para o final do terceiro quarto e foi marcado de uma forma... pouco ortodoxa. Ora veja!