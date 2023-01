A carregar o vídeo ...

Na véspera da visita ao reduto do Feyenoord, num jogo que pode ser decisivo na luta pelo título holandês, o Ajax decidiu abrir as portas do treino aos adeptos, que não faltaram à chamada. Milhares acorreram ao centro de treinos e tornaram aquele momento também uma espécie de aquecimento para o dia seguinte.