Ajax 'desfez' taça de campeão em pedaços para a oferecer aos sócios

A carregar o vídeo ...

O Ajax decidiu premiar os seus adeptos mais fieis, aqueles que têm bilhete de época, com a oferta de uma estrela para assinalar a conquista do título. A recordação foi produzida a partir da própria taça de campeão desta época, através de um processo do qual resultou a criação de 42 mil pequenas estrelas. O vídeo acima assinala a homenagem e irá certamente servir como uma lembrança inesquecível por um título que nenhum fã conseguiu viver dentro do campo (nas bancadas, neste caso). "Um pedaço de vitória. Um pedaço de história. Um pedaço do Ajax. Literalmente. Para ti", escreveu o clube nas redes sociais, onde anexou o vídeo que aqui pode ver.