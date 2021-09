Ajax treinou na Cidade do Futebol e benfiquista Vertonghen fez uma visita

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do Ajax - foi lá onde se destacou antes de rumar ao Tottenham -, Jan Vertonghen aproveitou a passagem dos holandeses por Portugal para dar um reencontro com alguns velhos conhecidos. Esta quinta-feira, ainda antes de voltar à Holanda, o adversário do Sporting na Champions treinou Cidade do Futebol e o benfiquista fez uma visita, ficando à conversa com o técnico Erik ten Hag, Maarten Stekelenburg e Daley Blind.