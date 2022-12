A carregar o vídeo ...

O Tondela publicou esta terça-feira um vídeo dedicado a época natalícia com um apelo duplo aos adeptos. Protagonizado por vários elementos importantes do clube, o vídeo apela a que os adeptos façam as compras de Natal no comércio local de Tondela, bem como a que parte delas sejam doadas no âmbito da iniciativa Somos Todos Tondela, que continua a ajudar famílias que estejam a passar por dificuldades.