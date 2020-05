«Ajudem-nos a aquecer as bancadas do Estádio da Luz»: Benfica pede aos adeptos para enviarem os seus cachecóis

A carregar o vídeo ...

O Benfica regressa ao Estádio da Luz na próxima quinta-feira, dia 4, num encontro diante do Tondela (19h15) a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS. Com a impossibilidade dos adeptos dirigirem-se ao recinto das águias para acompanhar e apoiar a equipa, o clube decidiu lançar, esta quinta-feira, uma campanha onde apela aos adeptos para enviarem os seus cachecóis para o endereço do clube. Estes que, posteriormente, poderão ser colocados nas bancadas do Estádio da Luz, durante os jogos caseiros dos encarnados. "Ajuda-nos a aquecer as bancadas da Luz", pode ouvir-se na mensagem partilhada pelo Benfica. [Vídeo: Benfica]