Al-Khelaifi celebra com as estrelas do PSG e deixa sinal para o futuro de Messi

Parece que a tensão no balneário do PSG começa mesmo a dar tréguas. Terça-feira o PSG venceu o Manchester City por 2-0 num jogo que ficou marcado pelo golo de estreia de Messi ao serviço do clube francês. Após a partida, o clima no balneário era de alegria, com os três craques (Messi, Neymar e Mbappé) a tirarem uma foto que já corre pelas redes sociais. Quem também se juntou à festa foi Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, que congratulou as três estrelas do ataque parisino com abraços efusivos e aproveitou para deixar uma previsão para o futuro de Messi. Veja aqui as imagens. [Créditos: Twitter/PSG]