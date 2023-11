Al Musrati no relvado e Bruma não subiu para o treino do Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga realizou esta terça-feira o último treino de preparação para o jogo com o Union Berlin, agendado para esta quarta-feira à noite, na Pedreira. Al Musrati subiu ao relvado no período de 15 minutos abertos à comunicação social, sendo ainda assim provável que fique fora do jogo, tal como noticiámos esta quarta-feira. Já Bruma não subiu ao relvado, ao ter ficado no interior das instalações da Cidade Desportiva a fazer trabalho específico. Já tinha falhado o duelo da Taça de Portugal, em Portimão, pelo que também poderá ficar fora das opções de Artur Jorge nesta jornada europeia [Vídeo: Record]