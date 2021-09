Alaba deixa mensagem a Sabitzer: «Não te preocupes que eles percebem-nos em Munique»

Marcel Sabitzer já realizou os habituais exames médicos antes de assinar pelo Bayern Munique. Quem aproveitou a oportunidade para lhe deixar uma mensagem foi David Alaba, companheiro do médio de 27 anos na seleção austríaca. O antigo jogador dos bávaros, felicitou o compatriota por aquele que diz ser "o maior passo da carreira" e despediu-se com boa disposição à mistura: "Não te preocupes que eles entendem-nos em Munique", disse. [Vídeo: One Football]