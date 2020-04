Alan: «10 milhões de euros por Rúben Amorim foi uma coisa de loucos»

A carregar o vídeo ...

Alan, antigo jogador do Sp. Braga e atual dirigente dos minhotos, não dúvida do valor de Rúben Amorim enquanto treinador. Contudo, assume que o valor que o Sporting pagou pela cláusula do ex-bracarense - 10 milhões de euros - foi "uma coisa de loucos". "Um milhão, dois milhões já era muito para um treinador com uma carreira precoce. Agora, dez milhões foi uma coisa de loucos", aponta.