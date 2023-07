Alan Ruiz recebido como um herói em Recife... por engano

A carregar o vídeo ...

Alan Ruiz foi esta segunda-feira recebido como uma estrela na chegada ao Brasil, onde vai jogar ao serviço do Sport Recife, mas aquele momento caloroso apenas aconteceu por causa de um... engano. Tudo porque um numeroso grupo de adeptos tomou conhecimento de que estaria a chegar Diego Souza, um nome histórico do clube, algo que os levou a juntarem-se para fazer uma grande receção. Diego não apareceu, mas os adeptos não deram o tempo mal empregue quando viram surgir o argentino ex-Arouca, que ficou naturalmente surpreendido com toda aquela cena.