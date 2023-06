Alberto Contador sofreu violenta queda e ficou com a cara neste estado

A carregar o vídeo ...

Retirado do ciclismo profissional desde 2017, Alberto Contador continua a fazer da bicicleta a sua melhor amiga, com a realização de treinos bem intensos e participação em provas como amador. Ora, foi no âmbito de uma delas, o Desafío China by La Vuelta, que o antigo ciclista acabou por sofrer uma violentíssima queda, que lhe deixou o rosto bem marcado. Nas redes sociais, o 'El Pistolero' mostrou o resultado da queda, mas também aproveitou para tranquilizar os seus fãs, revelando que "foi mais o aparato do que a gravidade".