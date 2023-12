Alcaraz: «A única coisa que conheço de Riade é o Al Nassr por causa de Cristiano Ronaldo e Laporte»

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, atuais números 1 e 2 do ranking mundial ATP, respetivamente, defrontam-se esta quarta-feira na Riyadh Tennis Cup 2023, naquele que é o grande embate deste torneio que se realiza no Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Em declarações à imprensa local na véspera do encontro com o sérvio, o tenista espanhol falou sobre o Al Nassr, Cristiano Ronaldo e também Laporte, as duas personalidades do desporto que segue e que atuam naquele país. "Eu não sei muito sobre Riade. Mas é um sítio que eu quero naturalmente conhecer, ver como é a cidade e tudo mais. A única coisa que eu conheço de Riade é a equipa de futebol Al Nassr, por causa do Laporte e também, claro, do Cristiano Ronaldo. Sei um pouco de Riade por causa da equipa, mas também quero conhecer a cidade por outros motivos. Eu não sigo muito os jogos da equipa, mas se o Cristiano está lá eu vou começar a ver mais", disse o tenista. [Vídeo: Sport EKH]