Alcaraz deu 'show' no US Open e nem Michelle Obama ficou indiferente

Carlos Alcaraz garantiu a qualificação para a final do US Open ao bater Francis Tiafoe em cinco sets , num encontro que durou mais de quatro horas e que contou com jogadas impressionantes de parte a parte: nesta, o espanhol foi obrigado a fazer vários sprints para chegar à bola, e acabou por fazer um ponto que levantou as bancadas e que até impressionou... Michelle Obama. (: US Open)