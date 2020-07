Alex Albon 'arrasa' Hamilton após acidente entre ambos: «Este tipo é tão mau perdedor»

A carregar o vídeo ...

Alex Albon viu o seu sonho de chegar ao pódio no Grande Prémio da Áustria terminar num acidente a envolver Lewis Hamilton e, ainda a quente, não poupou o piloto britânico da Mercedes. No rádio, dentro do cockpit, o piloto da Red Bull soltou um bem audível "este tipo é tão mau perdedor!", mostrando claramente a sua irritação perante o movimento do britânico. É que, para agravar as coisas, esta é a segunda vez que ambos se envolvem num acidente deste género, sendo que a anterior, em 2019 no Brasil, também tirou a Albon a possibilidade de acabar nos três primeiros.