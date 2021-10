Alex Ferguson ofereceu vinho a Khabib Nurmagomedov e recebeu resposta... inesperada

A carregar o vídeo ...

Khabib Nurmagomedov foi presença ilustre no duelo de sábado entre Manchester United e Everton, tendo privado nos bastidores com Patrice Evra, Usain Bolt ou Sir Alex Ferguson. Ora, foi precisamente com o antigo técnico que protagonizou um momento insólito, quando o escocês lhe ofereceu um copo de vinho. Por ser muçulmano, Khabib não bebe e recusou a oferta, mas a verdade é que houve uma outra razão para a recusa do russo à oferta de Sir Alex... A justificação foi dada horas depois, numa conferência realizada na cidade inglesa e arrancou gargalhadas gerais.