Alex Ferguson para Klopp: «Vou perdoar-te por me teres acordado às 3 da manhã...»

Em tempos de pandemia, a cerimónia de entrega dos prémios dos melhores do ano em Inglaterra foi feita de uma forma diferente do habitual, mas mesmo assim proporcionou momentos peculiares. Como aquele que foi protagonizado por Alex Ferguson, que na hora de anunciar Jürgen Klopp como vencedor do prémio de melhor treinador decidiu deixar uma 'dica' ao alemão, por causa de uma chamada às 3 da manhã!