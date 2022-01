Alexia Putellas foi eleita esta segunda-feira a melhor jogadora do Mundo em 2021, na gala The Best da FIFA. A avançada do Barcelona, de 27 anos, 'partilhou' o prémio com as companheiras de equipa e agradeceu ao clube espanhol, tendo ainda destacado que era algo que não esperava alcançar. [Vídeo: One Football]