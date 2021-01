A carregar o vídeo ...

O dia 10 de janeiro de 2021 será para sempre recordado como um dos mais especiais para o jovem Alfie Devine. Este domingo, diante do Marine, o médio centro tornou-se no mais jovem de sempre a jogar pelo Tottenham e minutos depois de entrar também no mais jovem de sempre a marcar. E o leitor, o que estava a fazer com 16 anos e 163 dias...?