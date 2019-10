Estafeta feminina chinesa protagonizou momento mais insólito deste Mundial

A carregar o vídeo ...

Na final da estafeta (4x100) feminina, as atletas chinesas protagonizaram um momento insólito, pelo menos em competições de nível mundial. Na última passagem do testemunho, as atletas falharam o espaço de entrega e... voltaram atrás para corrigir. A China conseguiu completar a prova, em último, mas acabou mesmo por ser desclassificada por passagem do testemunho fora da zona designada.