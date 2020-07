Francisco J. Marques reagiu, esta quarta-feira, nas redes sociais, à conquista do campeonato nacional 2019/20 do FC Porto. O diretor de comunicação dos dragões partilhou, na sua página oficial do Twitter, um vídeo onde é possível ver vários momentos da equipa ao longo da presente temporada, até ao momento da conquista do 29.º título da história do clube. [Vídeo: Twitter / Francisco J. Marques]