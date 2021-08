«Alguém me pode dizer contra quem vamos jogar?»: James Rodríguez dá que falar com este vídeo

A carregar o vídeo ...

Não convocado para a partida do Everton frente ao Leeds, a disputar este sábado, pelas 15H00, e com futuro incerto no clube , James Rodríguez protagonizou um momento insólito no seu canal da Twitch onde, enquanto analisava o início de temporada nos toffees, atirou: "sei que no fim de semana não vou jogar, mas nem sei contra quem jogamos... Alguém me pode dizer contra quem vamos jogar?". (Vídeo: YouTube)