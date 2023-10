O momento em que autocarro com adeptos do West Ham 'abalroou' segurança de parque de estacionamento

A carregar o vídeo ...

Um autocarro onde seguiam adeptos do West Ham abalroou, acidentalmente, esta quinta-feira um segurança do parque de estacionamento nas imediações do estádio do Olympiacos, palco onde as duas equipas se defrontam hoje em jogo a contar para a fase de grupos da Liga Europa. O momento foi registado por um telemóvel de um dos adeptos do clube inglês, que seguia no interior da viatura.