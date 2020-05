Alguém tinha saudades de uma boa polémica? Jogo do título na Nicarágua promete dar que falar

A carregar o vídeo ...

As vantagens de ainda haver alguns campeonatos com a bola a rolar é que para os 'fãs' das polémicas de arbitragem continua a haver tema de conversa. Veja-se o que aconteceu na Nicarágua, onde a primeira mão da final do torneio Clausura ficou marcada por um golo no qual é totalmente claro que o avançado Peralta, do Managua, tocou a bola com o braço. O árbitro nada marcou, não havia VAR e o jogo diante do Real Estelí acabou empatado a um.