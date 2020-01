A carregar o vídeo ...

A fechar a primeira parte do Portugal-Islândia , do Europeu de andebol, Fábio Magalhães reduziu para 12-14 no último segundo. Um lance que até obrigou os árbitros a consultarem as imagens e levou a organização a questionar-se no Twitter: "Alguma vez houve um golo tão em cima da buzina?"