«Alinha-te connosco»: P. Ferreira mostra como se marcam as linhas para a receção ao Boavista

A polémica em torno do Santa Clara-Paços de Ferreira, encontro que foi primeiramente anulado por falta de visibilidade das linhas do terreno de jogo e por fortes inundações do relvado, acabou com um triunfo dos açorianos e uma grande confusão após o apito final. Esta quarta-feira, o emblema pacense lançou vídeo promocional tendo em conta a receção ao Boavista, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, onde mostra que o clube não se esqueceu... de marcar as linhas. [Vídeo: Paços de Ferreira / Facebook]