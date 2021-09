Ali Alipour, avançado iraniano do Marítimo, deu vantagem à equipa madeirense diante do Arouca... aos 11 minutos de compensação da primeira parte. O golo - o segundo do jogador de 25 anos na Liga Bwin - surgiu na sequência de um lance 'confuso' que obrigou o VAR a intervir. [Vídeo: VSports]