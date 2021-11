Alisson sem dúvidas: «Lewandowski merece ganhar um prémio»

Alisson foi questionado sobre quem seriam as suas três escolhas para o prémio The Best da FIFA esta época, durante a conferência de imprensa depois do encontro do Brasil com a Colômbia (1-0) . O guarda-redes do Liverpool considerou que o futebol tem mudado e que nos últimos anos tem sido difícil destacar um jogador que brilha mais em cada conquista de alguma equipa. Ainda assim, elegeu Robert Lewandowski pelos "números e conquistas dele". [Vídeo: One Football]