Robinho, avançado brasileiro do Basaksehir, participou no concurso de afundanços que antecedeu ao jogo de All-Stars do campeonato turco de basquetebol. O dianteiro, de 35 anos, que vai defrontar o Sporting nos dezasseis avos de final da Liga Europa fez uma assistência com o pé para Nick Johnson que recebeu nota máxima do júri.