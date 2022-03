Massimiliano Allegri lamentou a eliminação da Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões ante do Villarreal. Contudo, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro em Turim, o técnico da 'vecchia signora' assumiu que existem atualmente 10 equipas na Europa que estão num patamar superior ao da Juventus. [Vídeo: One Football]